FOTO Femei în linia întâi – inspector de poliție Diana Maria Găucan

În preajma zilei de 8 martie, când este celebrată femeia, IPJ Neamț aduce în atenția publicului doamnele care au ales să îmbrace haina de polițist. Un exemplu este Diana Maria Găucan, angajată în cadrul instituției din 2012 după absolvirea Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina. Ulterior, a urmat Facultatea de Drept, iar în 2017 a promovat examenul de trecere în corpul ofițerilor cu nota perfectă, 10. Din 2018 face parte din Biroul Rutier Piatra-Neamț.

„Decizia de a urma această profesie a venit ca urmare a modului meu de a fi. Cred cu tărie ca în viață există o karma, sau conform proverbului românesc „cu ce mână dai cu aceea primești”. Experiențele trăite mi-au confirmat ca în momentul în care faci lucruri bune ți se întâmplă lucruri pozitive și reversul, faci lucruri rele primești experiențe negative. Cumva cred ca am vrut sa fac parte din acest „proces”.. să ajut la tragerea la răspundere a persoanelor care au făcut lucruri „rele” și să încerc să îndrept consecințele pentru persoanele nevinovate. La momentul în care am luat această decizie simțeam doar spiritul justițiar, ca mai apoi să îl explic prin prisma rațiunii și sentimentelor. Nu am regretat nicio clipă decizia luată. Am lucrat pe mai multe linii de muncă dar cel mai mult m-am regăsit în munca de poliție rutieră. Aici întâlnești unele dintre cele mai mari tragedii însă, totodată simți ca dacă te implici poți să îți aduci aportul pentru a le preveni”, spune Diana Maria Găucan.

Îi place munca de „rutieră” dar se regăsește și în activitățile preventive din școli. Cum totul în viață începe cu educația, la fel se întâmplă și cu prevenirea accidentelor rutiere. „Încercăm să fim cât mai aproape de copii și să le explicăm riscurile la care se supun dacă încalcă regulile de circulație, se poartă discuții interactive și încercăm să întărim idea că polițistul le este prieten. Simt o mare deschidere din partea acestora și îmi doresc ca un mare procent să realizeze că viața și sănătatea lor valorează enorm și astfel să prezinte o mai mare atenție cu privire la respectarea normelor rutiere”, punctează polițista.

Unul din cazurile care au marcat-o este cel în care și-a pierdut viața un tânăr de 19 ani. „În toamna anului trecut am desfășurat cercetări împreună cu toți colegii Biroului Rutier într-o speță în care un conducător auto a accidentat mortal un pieton, după care a părăsit locul producerii accidentului. A fost o muncă foarte grea și solicitantă deoarece în primă instanță nu știam nici măcar ora producerii accidentului. Am muncit cu toții în echipă, au venit toți colegii din timpul liber pentru a reuși identificarea autorului și tragerea acestuia la răspundere. După aproximativ 16 ore de muncă continuă am reușit împreună să depistăm autorul. A fost o mare bucurie să mă văd implicarea colegilor și modul în care ne-am armonizat și am muncit „umăr la umăr” pentru îndeplinirea obiectivului”, adaugă tânăra.

Se bucură de echilibrul între serviciu și familie, iar alături de fetița ei lumea capătă alte nuanțe: puzzle-urile, coloratul și jocurile împreună au rol terapeutic. Crede cu tărie în valoarea femeii în echipa poliției. Pe linia rutieră observă efectele prezenței femeii: șoferii recalcitranți sau tensionați se temperează adesea la vederea unei femei, iar conflictele se rezolvă uneori doar prin dialog. Pentru ea, feminitatea nu diminuează profesionalismul, ci adaugă o dimensiune umană esențială în activitatea poliției.

Portretul Dianei vorbește despre dedicație, empatie și profesionalism, despre un polițist care îmbină fermitatea legii cu sensibilitatea umană și care crede cu adevărat că poliția poate fi un sprijin pentru comunitate și un exemplu de echilibru între muncă și viața de familie.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)