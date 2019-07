O misiune de salvare montană a unei turiste lovite de o criză abdominală acută a impus solicitarea elicopterului SMURD pe platoul Masivului Ceahlău. Femeia, de 42 de ani, din Bacău, a fost preluată de echipa de intervenție a Serviciului Salvamont Neamț din zona Vârfului Toaca și transportată cu targa UT 2000 până în zona Vârfului Lespezi, unde urma să aterizeze elicopterul. Chiar dacă distanța este de numai un kilometru până la heliport, salvamontiștii au avut de trecut printr-o porțiune stâncoasă și apoi de străbătut prin jnepenișul des. Ceea ce este destul de dificil și pentru cineva care are în spate doar rucsacul, darmite când ai ambele mâini ocupate cu targa și trebuie să zdruncini cât mai puțin bolnavul. În cele din urmă, misiunea din seara de 13 iulie s-a încheiat cu bine și mai ales în timp util pentru femeia care avea nevoie urgentă de asistență medicală. „Elicopterul a aterizat, a preluat victima și a decolat spre Iași, totul decurgând cu o perfecțiune desăvârșită. Intervenția a durat maxim 120 de minute de la momentul decolării elicopterului de pe aeroportul din Iași. Foarte probabil, în cazul unui transport terestru, în acest timp deabia dacă am fi coborât victima câteva sute de metri diferență de nivel. Transportul pe distanța de aproximativ un kilometru între locul de unde am preluat cazul și până la heliport trece printr-o zonă stâncoasă, apoi urcă printr-un culoar de jneapăn greu de pătruns. Deși se aflau în vacanță, doi salvatori montani din Argeș au sărit imediat în ajutorul echipei și asta a făcut ca suferința victimei pe timpul transportului să fie mai de scurtă durată. Le mulțumim pentru acest gest care dovedește încă o dată că suntem o mare familie condusă de unica stare de spirit ce guvernează salvarea montană din România”, a declarat Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț.

Elicopterul SMURD a mai fost solicitat în luna mai, pentru preluarea unui motociclist francez găsit rănit în zona pârâului Martin și care a fost preluat de elicopter din stațiunea Durău, după ce a fost coborât de salvamontiștii nemțeni.

(C.I.)