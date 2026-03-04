Foto. Expoziție de mărțișoare handmade la Primăria Comunei Vânători-Neamț

Timp de câteva zile, la parterul primăriei comunei Vânători-Neamț, vizitatorii au putut admira o frumoasă expoziție de mărțișoare confecționate manual. Așezate cu grijă pe măsuțe, creațiile impresionează prin autenticitate, rafinament și prin priceperea și pasiunea celor care le-au realizat.

În spatele acestor mărțișoare se află trei creatoare talentate: Dana Gușavan, Mihaela Juncanariu și Ana-Maria (Anka Tzatzic). Fiecare mărțișor este personalizat, atent împachetat și gata de a fi oferit membrilor familiei, colegilor sau prietenilor. De asemenea, produsele se remarcă printr-un excelent raport calitate–preț. „Primăvara începe cu un gest mic și plin de semnificație! Mărțișoarele noastre handmade sunt create cu grijă și drag, perfecte pentru a fi oferite celor dragi sau purtate în piept ca simbol al norocului, speranței și al unui nou început. Fiecare model este unic, delicat și realizat cu atenție la detalii, pentru a aduce un strop de bucurie în prima zi de primăvară”, a declarat Dana Gușavan. Având în vedere apropierea zilei de 8 Martie, încurajăm achiziționarea mărțișoarelor confecționate manual, în detrimentul celor din comerț, lipsite adesea de originalitate. Pentru cei interesați de comenzi, vă prezentăm datele de contact ale creatoarelor:

Handmade With Love – persoană de contact: Dana Gușavan: 0746 799 579

Facebook: Dana Gușavan

Olivia’s Embroidery and Accessories – persoană de contact: Alexandra Juncanariu: 0753 459 120

Facebook: Alexis Juncanariu

Handmade by Anka – persoană de contact: Ana-Maria (Anka Tzatzic)

Facebook: Anka Tzatzik

C.T.S.