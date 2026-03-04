SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Foto. Expoziție de mărțișoare handmade la Primăria Comunei Vânători-Neamț

de Vlad Bălănescu

Timp de câteva zile, la parterul primăriei comunei Vânători-Neamț, vizitatorii au putut admira o frumoasă expoziție de mărțișoare confecționate manual. Așezate cu grijă pe măsuțe, creațiile impresionează prin autenticitate, rafinament și prin priceperea și pasiunea celor care le-au realizat.

În spatele acestor mărțișoare se află trei creatoare talentate: Dana Gușavan, Mihaela Juncanariu și Ana-Maria (Anka Tzatzic). Fiecare mărțișor este personalizat, atent împachetat și gata de a fi oferit membrilor familiei, colegilor sau prietenilor. De asemenea, produsele se remarcă printr-un excelent raport calitate–preț.Foto. Expoziție de mărțișoare handmade la Primăria Comunei Vânători-NeamțPrimăvara începe cu un gest mic și plin de semnificație! Mărțișoarele noastre handmade sunt create cu grijă și drag, perfecte pentru a fi oferite celor dragi sau purtate în piept ca simbol al norocului, speranței și al unui nou început. Fiecare model este unic, delicat și realizat cu atenție la detalii, pentru a aduce un strop de bucurie în prima zi de primăvară”, a declarat Dana Gușavan.Foto. Expoziție de mărțișoare handmade la Primăria Comunei Vânători-NeamțAvând în vedere apropierea zilei de 8 Martie, încurajăm achiziționarea mărțișoarelor confecționate manual, în detrimentul celor din comerț, lipsite adesea de originalitate. Pentru cei interesați de comenzi, vă prezentăm datele de contact ale creatoarelor:

Handmade With Love – persoană de contact: Dana Gușavan: 0746 799 579

Facebook: Dana Gușavan

Olivia’s Embroidery and Accessories – persoană de contact: Alexandra Juncanariu: 0753 459 120

Facebook: Alexis Juncanariu

Handmade by Anka – persoană de contact: Ana-Maria (Anka Tzatzic)

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
VIDEO. Accident pe DN11 între Onești și Bacău

