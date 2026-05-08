FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori

Peste 100 de puieți de stejar au fost plantați de elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială Vaduri, în cadrul unei acțiuni educative organizate joi, 7 mai de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară Neamț și ai Serviciului de Ordine Publică Neamț, în colaborare cu Ocolul Silvic Vaduri, într-o zonă forestieră aflată în proces de regenerare.

Activitatea a avut ca scop protejarea mediului și apropierea tinerilor de comunitate. Elevii au participat la plantarea puieților și au arătat că grija pentru natură și responsabilitatea față de mediu pot începe de la vârste fragede.

Cu ajutorul specialiștilor de la Ocolul Silvic Vaduri, ei au învățat cum se plantează corect un puiet și au aflat cât de important este rolul pădurilor pentru echilibrul ecologic și protejarea mediului. Activitatea a fost și o bună ocazie de discuție între polițiști și elevi, într-un cadru prietenos.

Motto-ul care a însoțit întreaga activitate, potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, a fost: „Astăzi pare că plantăm copaci, dar de fapt investim în viitorul nostru”.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț