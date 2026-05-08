SOCIALACTUALITATEECONOMIE

FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori

de Popa Denisa

Peste 100 de puieți de stejar au fost plantați de elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială Vaduri, în cadrul unei acțiuni educative organizate joi, 7 mai de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară Neamț și ai Serviciului de Ordine Publică Neamț, în colaborare cu Ocolul Silvic Vaduri, într-o zonă forestieră aflată în proces de regenerare.

FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultoriActivitatea a avut ca scop protejarea mediului și apropierea tinerilor de comunitate. Elevii au participat la plantarea puieților și au arătat că grija pentru natură și responsabilitatea față de mediu pot începe de la vârste fragede.

FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultoriCu ajutorul specialiștilor de la Ocolul Silvic Vaduri, ei au învățat cum se plantează corect un puiet și au aflat cât de important este rolul pădurilor pentru echilibrul ecologic și protejarea mediului. Activitatea a fost și o bună ocazie de discuție între polițiști și elevi, într-un cadru prietenos.

FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultori FOTO Elevii din Vaduri-Neamț au plantat peste 100 de stejari alături de polițiști și silvicultoriMotto-ul care a însoțit întreaga activitate, potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, a fost: „Astăzi pare că plantăm copaci, dar de fapt investim în viitorul nostru”.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Peste 90 de angajatori și sute de locuri de muncă, la Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Neamț
Peste 90 de angajatori și sute de locuri de muncă, la Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Neamț
Articolul următor
Procurorii DIICOT au descins în 137 de locații din Neamț, Suceava, Botoșani și Vrancea
Procurorii DIICOT au descins în 137 de locații din Neamț, Suceava, Botoșani și Vrancea

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți

Un accident grav, în care au fost implicate 2...
ACTUALITATE

Incendiu la o pensiune din Tarcău

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, 8 mai, la...
ADMINISTRAȚIE

Reforma care taie din pix: primăriile din România, între ordonanță și „clarificări”

Reforma administrației locale promovată de Guvernul Bolojan începe să...
ACTUALITATE

Bacau. Percheziții într-un dosar de infracțiuni silvice. Lemn confiscat, bani ridicați și cinci persoane audiate

Polițiștii din Bacău au descins la mai multe locuințe...
ACTUALITATE

Accident în Piatra Neamț. O femeie și un copil de 1 an au ajuns la spital

Un accident s-a produs vineri, 8 mai, în municipiul...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți

Un accident grav, în care au fost implicate 2...
ACTUALITATE

Incendiu la o pensiune din Tarcău

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, 8 mai, la...
ADMINISTRAȚIE

Reforma care taie din pix: primăriile din România, între ordonanță și „clarificări”

Reforma administrației locale promovată de Guvernul Bolojan începe să...
ACTUALITATE

Bacau. Percheziții într-un dosar de infracțiuni silvice. Lemn confiscat, bani ridicați și cinci persoane audiate

Polițiștii din Bacău au descins la mai multe locuințe...
ACTUALITATE

Accident în Piatra Neamț. O femeie și un copil de 1 an au ajuns la spital

Un accident s-a produs vineri, 8 mai, în municipiul...
Infracțional Neamț

Procurorii DIICOT au descins în 137 de locații din Neamț, Suceava, Botoșani și Vrancea

Patru județe, Neamț, Suceava, Botoșani și Vrancea, au fost...
Economic Neamț

Peste 90 de angajatori și sute de locuri de muncă, la Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Neamț

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Neamț...
ACTUALITATE

Suceava. Incendiu puternic la două adăposturi de animale

Un incendiu puternic a izbucnit joi seara, 7 mai,...