FOTO Elevii din Roman au dat startul concursului de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”

de Popa Denisa

Elevii din județul Neamț sunt implicați, în aceste zile, într-un amplu concurs de protecție civilă care îi învață cum să acționeze corect în situații de urgență. Competiția „Cu viața mea apăr viața”, ediția 2026 aduce în prim-plan pregătirea practică și teoretică a tinerilor.

Concursul este o activitate extrașcolară adresată elevilor de gimnaziu și liceu, menită să le dezvolte capacitatea de a înțelege riscurile din comunitate și de a reacționa eficient în caz de urgență. Organizatorii urmăresc formarea unui comportament adecvat în situații-limită și familiarizarea participanților cu noțiuni esențiale de protecție civilă.

Pentru a oferi șansa participării unui număr cât mai mare de elevi, competiția este structurată pe mai multe etape zonale, organizate astfel:

  • 21 aprilie 2026 – zona Roman
  • 22 aprilie 2026 – zona Piatra Neamț
  • 23 aprilie 2026 – zona Târgu Neamț
  • 24 aprilie 2026 – zona Bicaz

După finalizarea acestora, pe data de 6 mai, va avea loc etapa județeană, unde vor concura echipele clasate pe primele trei locuri, atât la gimnaziu, cât și la liceu.

La fiecare etapă, elevii trec prin două probe: una teoretică, constând într-un chestionar cu 15 întrebări despre protecția civilă, și una practică, care presupune transportul asistat al unui accidentat pe targă, pe o distanță de 50 de metri.

Prima etapă zonală s-a desfășurat marți, 21 aprilie, la Liceul „Vasile Sav" din Roman, adunând 22 de echipaje, 14 de gimnaziu și 8 de liceu, din municipiu și din mai multe comune din zonă. În urma competiției, clasamentul a fost următorul:

Gimnaziu:

-Locul I – Școala Gimnazială Bozieni

-Locul II – Școala Gimnazială „Vlad Dănulescu” Pâncești

-Locul III – Școala Gimnazială Secuieni

Liceu:

-Locul I – Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman

-Locul II – Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman

-Locul III – Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman

Concursul este organizat de specialiștii din cadrul ISU Neamț, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, cu sprijinul voluntarilor din programul „Salvator din pasiune” și al Crucii Roșii. Asistența medicală a fost asigurată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Roman.

„Mulțumim șefilor SVSU și profesorilor coordonatori pentru implicarea activă în rândul elevilor în vederea familiarizării acestora cu noțiuni în protecţiei civile. Mulțumim SVSU Roman pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea acestei etape zonale", au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
