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După „mai bine de două secole de absență”, elanii se pot vizita din nou și în România, informează un comunicat al Regiei Naționale a Pădurilor.

Un mascul tânăr și trei femele trăiesc de la sfârșitul lunii aprilie 2026, în grădina zoologică „Dragoș Vodă” din cadrul Parcului Natural Vânători-Neamț, administrat de Romsilva, și au fost aduși din centrele specializate care se află în Germania, Franța și Elveția.

Exemplarele „au fost selectate riguros, pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal și se află, în continuare, sub atenta supraveghere a colegilor noștri de la administrația parcului. Aceasta este o primă etapă dintr-un proiect ambițios de revenire a elanului în fauna României”, declară Romsilva.

Elanul sau „uriașul pădurilor reci” este „cea mai mare specie de cerb din lume”. Este un animal liniștit, solitar și „un excelent înotător care se hrănește inclusiv cu plante acvatice”. Masculul poate „depăși 700 de kilograme” – spre deosebire de femelă, care cântărește în jur de 275-375 kg – și poate „atinge peste doi metri înălțime la greabăn”, iar coarnele „pot ajunge la aproape 1,8 metri în lățime”. Împerecherea se extinde din august, până în octombrie, „pe durata a circa 4 săptămâni”. Femela, numită și „ciută” sau „vacă de elan”, fată la începutul lunii mai, un singur pui sau „vițel”, „mai rar doi”.

Dușmanii lor, în general, sunt oamenii și lupii, dar, uneori, și urșii. Pentru pui, râșii sau câinii de la stâne reprezintă un pericol.

Elanii au dispărut din România atât din cauza despăduririlor, vânătorii excesive, cât și din cauza transformărilor mediului. Cei care au putut fi observați în ultimele decenii erau doar în vizită, veniți din afara țării.

„Proiectul de la Vânători-Neamț nu este despre introducerea unei specii exotice, ci despre restaurarea unui echilibru pierdut”, punctează Ținutul Zimbrului.

Ioana Mărcuțianu