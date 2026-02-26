FOTO. Dublă aniversare pentru clubul Rugby Club Venus RIFIL

În anul 2026, Rugby Club Venus RIFIL marchează 35 ani de activitate și 30 ani de rugby feminin, un moment aniversar important care reflectă munca susținută și impactul clubului în sportul românesc. Rugby Club Venus RIFIL a fost înființat în anul 1991, iar în 1996, la Piatra Neamț, a fost înregistrată oficial prima echipă de rugby feminin din România, marcând un moment istoric pentru sportul feminin cu balonul oval. Inițial, clubul a început cu activități pentru băieți, dar din 1996 s-a concentrat și pe dezvoltarea rugbyului feminin, astăzi promovând doar rugbyul feminin și Mâtzele Negre, fiind marcă înregistrată la OSIM.

Prof. Eusebiu Nicolae Popa, președinte Rugby Club Venus RIFIL: ”Rugbyul a însemnat enorm pentru mine, începând cu 1986 la meciul România – Scoția, apoi la Focșani în 1988 când s-a jucat România – Spania, în dimineața meciului luam autografe pe programele de joc primite din Anglia și Scoția, apoi mi-am luat primul tricou de rugby original. Tot atunci l-am cunoscut pe regretatul antrenor Theodor Rădulescu, nea Theo, un om care a însemnat enorm pentru viitorul meu în acest minunat sport. Apoi, în septembrie 1988, la aniversarea a 75 ani de rugby în România, i-am descoperit pe Dumitru Manoileanu – Bebe și Dimitrie Callimachi. Pașii m-au purtat la hotelul Haiducului unde <<Stejarii>> pregăteau meciurile cu Franța și Țara Galilor. Am fost pe Giulești unde terenul era cu zăpadă pe margini, iar la o săptămână, România învingea Țara Galilor. Sunt multe de povestit, dar atunci ca și acum, dacă ai căzut, te ridici și mergi mai departe! Într-un picior, cu proteză, cu șuruburi și plăcuțe, <<rugby este un joc, nu o joacă>> așa cum spunea Tudor George – AHOE!”.

Concret, clubul a fost înființat pe 15 noiembrie 1991 și este singurul club de rugby din județul Neamț. De-a lungul celor 35 de ani, a crescut constant, devenind un reper în rugbyul românesc. Din 1996, clubul a pus accent deosebit pe dezvoltarea rugbyului feminin, fiind primul club care a înființat o echipă oficială de fete în România. Și astăzi, Mâtzele Negre reprezintă o ”pepinieră” pentru echipele de club și echipa națională – GHINDELE. Rugby Club Venus RIFIL are jucătoare care au ajuns să reprezinte România la nivel național și internațional, demonstrând nivelul ridicat de pregătire și dezvoltare sportivă.

Loredana Juncanariu, Georgiana Gabor, Diana Mândrilaș, la un moment dat, toate au ocupat sau ocupă postul de căpitan în echipa națională de rugby, GHINDELE. Și nu în ultimul rând, Irina Hîrjete, care este primul comisar român feminin în sistemul european de rugby.

Rugbyul și începuturile sale în Neamț

Primile încercări de organizare a unui nucleu de rugby au fost în martie 1944, când inginerul Cossy Zanfirescu, fost jucător la tenis la Club Român București, a încercat organizarea unei echipe la Clubul Sportiv Ceahlăul, sprijinit de președintele Federației Române de Rugby de atunci, inginerul Șerban Ghica, pentru merciuri de promovare. În documentarea sa, profesorul Eusebiu Popa a descoperit informații în ”Enciclopedia Rugbyului de la A la Z” scrisă de Dumitru Manoileanu și arhiva Ziarului Ceahlău.

Între anii 1950 – 1960 și 1960 – 1970, în județul Neamț au existat echipe de seniori, Divizia B, la Piatra Neamț, Săvinești și Roman, dar nu au rezistat într-o zonă unde nu exista tradiția acestui sport, fiind înregistrate mai multe probleme: lipsa fondurilor, nu exista teren și jucători. Printre primii jucători de rugby din județ putem să amintim pe economistul Radu Mâță – care a lucrat la Camera de Comerț și Industrie Neamț, economistul Ioan Strătilă de la RIFIL – care a jucat pentru A.S.E. București, inginerul Mihai Iftimie de la fabrica de celuloză și hârtie Reconstrucția, fostul deputat Ioan Bivolaru, frații Costescu, dar și mulți alții. În anii 80, la conducerea județului era un fost jucător de rugby, din zona Bârlad. În anii 1988-1989 s-a încercat înființarea unei echipe de seniori, Divizia D, dar fără rezultat.

La nivel de juniori, între anii 1970 – 1980 a existat o echipă la Liceu Auto, astăzi Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, antrenor regretatul profesor Vasile Geo Bogza. Între 1983 – 1984 a fost ajutat de inginerul Vasile Adascălului, fost jucător la Iași și Pașcani. Echipa a fost desfințată în anul 1986. În același an, fosta bază Voința a devenit bază hipică. Marea problemă era lipsa terenului de joc, plus că rugbyul era un sport costisitor, varianta în 15 jucători. Jucătorii erau de la unele întreprinderi din județ, precum: CFS Săvinești, Azochim, Trustul de Construcții, Trustul de Construcții Motantaj (TCMRIC), Uzina de Țevi Roman (LAMINORUL). În perioada 1986 – noiembrie 1991, nu a mai existat rugby în județul Neamț, iar la data de 15 noiembrie 1991 a fost înființat Rugby Club Venus 1991 Piatra Neamț.

Cu un palmares impresionat, atât pe plan național, cât și internațional, Rugby Club Venus RIFIL 1991 reprezintă astăzi certificatul de naștere al rugby-ului feminin românesc. În anul 2000, fetele s-au clasat pe locul 3 la «Heineken Rugby Sevens», competiţie derulată la Amsterdam (Olanda). În sezonul 2005 – 2006, titlul naţional la rugby feminin, senioare, a ajuns la Piatra Neamț. În 2006, în Franţa, cu echipa naţională feminină s-a câştigat Grupa B valorică, fiind înregistrată promovarea. Tot în 2006, de data aceasta cu formaţia Venus, s-a obţinut locul întâi la un turneu de rugby în 10, în Belgia. 2013 aduce locul III la Campionatul Naţional de Junioare, după numai 6 luni de antrenament. Doi ani mai târziu, în 2015, nemțencele au participat la «United World Games», din Germania, obținând locul al treilea. Tot pe podium, s-a clasat echipa și la Rugbylja Cup de la Milano, în 2016. Palmaresul intern presupune titlurile de campioane naţionale la senioare (2005 şi 2006), vicecampioane naţionale la senioare (2007 şi 2008), locul 3 la junioare (2013), locul 4 la junioare (2012), câştigarea campionatului regional la junioare mici U14, în 2017.

”Mulțumesc tuturor celor care sprijină proiectul Mâtzele Negre Rugby: partenerului oficial și de mobilitate RIFIL, partenerilor financiari – TEMAD România, CHIMCOMPLEX Borzești, DINAMIC 92, TCE Agricultură, dar și colaboratorilor: SERVASCOM, COMPASTRU, PROMOTOP Iași, ACERBIS România, VitaminAqua, OVAL SPORT, Asociația ”Mingea Ovală”, Ropharma, Primăria comunei Bodești. Aș vrea să mulțumesc pentru sprijin Violetei Moșu și lui Marius Rotar ” – prof. Eusebiu Nicolae Popa.

Rugby Club Venus RIFIL 1991

Prof. Eusebiu Nicolae Popa