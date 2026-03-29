Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Drum inundat la Crăcăoani. Acces blocat pentru vehiculele mari

de Popa Denisa

Accesul rutier către o parte a satului Crăcăoani este restricționat, după ce singurul drum destinat vehiculelor de mare tonaj a fost inundat.

Potrivit unui raport operativ transmis de Primăria Crăcăoani către ISU Neamț, calea de acces auto care asigură legătura cu zona situată pe malul drept al râului Cracău a devenit impracticabilă pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 3,5 tone.

În aceste condiții, autoritățile locale precizează că intervențiile de urgență pot fi realizate doar cu mijloace ușoare. Există un pod pe structură metalică ce permite trecerea ambulanțelor și a autospecialelor de pompieri, însă doar pentru cele care se încadrează în limita de greutate de până la 3,5 tone.

Situația este monitorizată de autorități până la retragerea apelor și reluarea circulației în condiții normale.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Ultima ora

Stiri fierbinti

Categorii

Stiri fierbinti

Accident la Piatra Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a...
ADMINISTRAȚIE

Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026

Ministerul Agriculturii pregătește o măsură de sprijin pentru fermieri,...
INFRACȚIONAL

Botoșani. Șofer fără permis și băut, reținut de polițiști. Alte zeci de sancțiuni după controale în trafic

O nouă intervenție a polițiștilor botoșăneni scoate în evidență...
INFRACȚIONAL

Neamț. Șoferi prinși băuți la volan într-o singură zi. Unii aveau alcoolemii ridicate, alții nu aveau dreptul să conducă

Ziua de sâmbătă, 28 martie a adus o serie...
INFRACȚIONAL

Autoutilitară cu lemne confiscată de polițiștii din Neamț

Infracțiunile din domeniul silvic au devenit o prioritate importantă...
ACTUALITATE

Botoșani. Tânăr dispărut din Dorohoi

Familia și polițiștii din Botoșani au început căutările pentru...
ACTUALITATE

Patru județe sub cod galben de precipitații și viscol la munte!

Patru județe din Regiunea de Nord-Est – Neamț, Bacău,...
SOCIAL

FOTO. Botoșani. O combină a luat foc în timp ce treiera porumb!

Un incendiu spectaculos a avut loc pe un câmp...