FOTO. Drum inundat la Crăcăoani. Acces blocat pentru vehiculele mari

Accesul rutier către o parte a satului Crăcăoani este restricționat, după ce singurul drum destinat vehiculelor de mare tonaj a fost inundat.

Potrivit unui raport operativ transmis de Primăria Crăcăoani către ISU Neamț, calea de acces auto care asigură legătura cu zona situată pe malul drept al râului Cracău a devenit impracticabilă pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 3,5 tone.

În aceste condiții, autoritățile locale precizează că intervențiile de urgență pot fi realizate doar cu mijloace ușoare. Există un pod pe structură metalică ce permite trecerea ambulanțelor și a autospecialelor de pompieri, însă doar pentru cele care se încadrează în limita de greutate de până la 3,5 tone.

Situația este monitorizată de autorități până la retragerea apelor și reluarea circulației în condiții normale.

