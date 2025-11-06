Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire

de Vlad Bălănescu

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță restricții de circulație la Bicaz Chei din cauza unei operațiuni de derocare a unei stânci cu pericol de prăbușire.FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire

Comunicatul integral îl puteți citi mai jos:

Imagini de la operațiunea de derocare a unei stânci cu pericol de prăbușire aflată în desfășurare pe DN 12C, km 35+245, Bicaz-Chei, județul Neamț (zona carierei de calcar).

Lucrările au început în această dimineață, la ora 10:00, și se desfășoară cu restricționarea temporară a circulației.
Pentru derocare intervin echipaje ale SVSU Bicaz-Chei, echipele DRDP Iași fiind prezente în zonă pentru a asigura semnalizarea și curățarea carosabilului.
Mulțumim conducătorilor auto pentru înțelegere!

FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire FOTO. DRDP intervine la Bicaz Chei pentru derocarea unei stânci cu pericol de prăbușire

Foto: DRDP Iași

