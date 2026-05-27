FOTO. Accident pe E85. Au fost implicate două mașini și un autocar

Actualizare: „Ambele persoane au fost monitorizate și ulterior au refuzat transportul la o unitate spitalicească”, informează ISU Suceava.

Știre inițială: Două persoane au fost rănite, miercuri, 27 mai, într-un accident produs pe E85, în dreptul localității Bunești, județul Suceava, după ce două autoturisme și un autocar au fost implicate într-o coliziune.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. De asemenea, în sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, cele două persoane rănite se aflau în autoturisme și au fost preluate de echipajele medicale și paramedicale pentru evaluare și monitorizare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

