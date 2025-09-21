FOTO. Două persoane accidentate, salvate de Salvamont Neamț din masivul Ceahlău

Echipele Salvamont Neamț de la Baza Durău au avut mai multe intervenții în ultimele 24 de ore, două dintre acestea sâmbătă, 20 septembrie, pe masivul Ceahlău pentru salvarea unor persoane rănite.

Prima intervenție a fost pentru un bărbat, care se afla pe un traseu montan în Munții Stănișoarei, zona Crucea Talienilor, unde a căzut și s-a accidentat suferind un politraumatism. Salvamontiștii i-au acordat primul ajutor, l-au transportat pe targă până la baza Durău de unde a fost preluat de cadrele medicale de la Ambulanța Neamț și transportat la spital.

La scurt timp după această accidentare, Salvamont Neamț a intervenit, în urma unui apel 112, pentru un alt turist care a suferit un traumatism la picior. Acest accident a avut loc în apropiere de Cabana Fântânele. La caz a intervenit echipa care asigură permanența în Baza Salvamont Durău. Și acest accidentat a fost predat, în siguranță, cadrelor medicale de la ambulanță.

Cele mai multe apeluri primite, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, au fost de la Neamț (3 din totalul de 13 apeluri), Sibiu și Arad.

“În cazul acestor intervenții au fost salvate 14 persoane. Dintre acestea, 4 (2 din Neamț -n.r.) au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate, o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML.

S-au primit și 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, a precizat Dispeceratul Salvamont România.

Angela Croitoru

Foto: Salvamont Neamț