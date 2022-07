Intervenția Salvamont în zona cabanei Dochia din muntele Ceahlău care s-a încheiat în jurul orei 3, în noaptea de 26 spre 27 iulie, cu un final fericit. Doi turiști, un bărbat de 49 de ani și un minor de 12 ani au deviat de la traseu și au ajuns în zona marilor pereți.

Dispecerul de serviciu a reușit să îl ajute pe bărbat să trimită locația sa utilizând telefonul mobil, făcând posibilă intervenția forțelor Salvamont.

„Nu ştim exact cum au reuşit să ajungă în zona abruptă din est, unde sunt mai puţine trasee şi i-am găsit undeva între trasee. Noi am presupus că, probabil, au plecat din Poiana Maicilor şi, undeva în zona Clăile lui Miron, au rătăcit poteca. Este foarte greu să ajungi într-o asemenea situaţie, în condiţiile în care, cu peste 100.000 de turişti an de an pe Ceahlău, toate potecile sunt bătătorite, sunt cât se poate de vizibile, avem marcaje peste tot. Apelul a fost făcut în jurul orei 22,30, dar, din cauză că cei doi, tată şi fiu, erau în zona abruptă, cu pereţi de peste 100 metri care nu se escaladează uşor, echipajul a ajuns cu ei în Izvorul Muntealui tocmai pe la ora 3,00 spre dimineaţă. Tatăl era epuizat şi incoerent şi nu am reuşit să aflăm prea multe informaţii de la el. Oricum nu erau pregătiţi pentru zona din masiv în care i-am găsit şi au avut mare noroc!”, a declarat Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ.

Misiunea de salvare s-a încheiat în jurul orei 03.00.

A.C.

Foto Salvamont Neamț