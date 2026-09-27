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FOTO. Doi răniți într-un accident rutier la ieșirea din Negrești spre Todirești

de Croitoru Angela

Un accident rutier s-a produs duminică, 27 septembrie 2026, în jurul orei 13:20, pe DN 15D, la ieșirea din orașul Negrești spre localitatea Todirești, județul Vaslui.

„La locul producerii accidentului au intervenit pompierii Stației de Pompieri Negrești cu o autospecială de stingere, dotată cu modul pentru descarcerare, o autospecială EPA, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei persoane.

Două dintre persoanele implicate au primit primul ajutor și au fost asistate medical la fața locului, ulterior fiind preluate de echipajele medicale pentru îngrijiri de specialitate”, a transmis ISU Vaslui.Cauzele producerii accidentului sunt în curs de stabilire.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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