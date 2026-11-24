ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Pe 22 noiembrie, la Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică – Vovidenia” din orașul Vicovu de Sus, Vasile Irina, în vârstă de 95 de ani, a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, distincția „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție acordată de această arhiepiscopie.

La eveniment, sărbătoritul a fost înconjurat de cei cinci fii ai săi, toți slujitori ai Bisericii – patru preoți și un diacon –, precum și de nepoți și strănepoți.

Cei cinci fii ai săi sunt:

Preotul Mircia Irina – Parohia Vicovu de Sus;

Preotul Dumitru Irina și diaconul Severian Irina – Parohia Filioara, comuna Agapia;

Preotul Viorel Ioan Irina – Parohia sat Vânători, comuna Vânători-Neamț;

Preotul Marius Vasile Irina – Parohia Ghindăoani.

Dr. Andrei Irina, nepotul lui Vasile și fiul preotului Dumitru Irina de la Filioara, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, a publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților un articol dedicat acestui eveniment și bunicului său.

C.T.S.