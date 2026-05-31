FOTO. CS Delmadi Piatra-Neamț, rezultate remarcabile la Vrancea Splash Cup 2026: 50 de medalii și două trofee individuale

Clubul Sportiv Delmadi Piatra-Neamț a reprezentat cu cinste municipiul și județul Neamț la competiția de verificare dinaintea Campionatelor Naționale, Vrancea Splash Cup 2026, desfășurată în perioada 30-31 mai 2026 la bazinul semiolimpic de 25 de metri din Focșani. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Vrancea și a reunit la start 274 de sportivi de la 15 cluburi sportive.

CS Delmadi a participat cu un lot format din șapte sportivi, care au obținut rezultate deosebite, contribuind la cea mai bogată recoltă de medalii din istoria clubului.

Rezultatele sportivilor CS Delmadi

Stachie Elena Giulia

Locul I – 50 m liber

Locul I – 200 m fluture

Locul I – 100 m spate

Locul I – 100 m mixt

Locul I – 50 m fluture

Locul II – 200 m mixt

Locul II – 200 m bras

Locul II – 100 m fluture

Locul II – 50 m bras

Locul II – 200 m liber

Locul II – 100 m liber

Locul II – 200 m spate

Locul II – 100 m bras

Locul II – 50 m spate

Sportiva a fost recompensată și cu Trofeul pentru cea mai bună sportivă născută în anul 2012.

Lates Sofia Maria

Locul I – 50 m liber

Locul I – 50 m fluture

Locul II – 50 m bras

Locul II – 200 m liber

Locul II – 200 m mixt

Locul II – 50 m spate

Sofia Maria Lates a câștigat Trofeul pentru cea mai bună sportivă născută în anul 2017.

Festila Ioan Cristian

Locul I – 50 m spate

Locul II – 50 m liber

Locul II – 50 m bras

Locul II – 200 m liber

Locul III – 50 m fluture

Locul III – 200 m mixt

De asemenea, sportivul a obținut trofeul pentru locul al II-lea la categoria de vârstă băieți 2016.

Mircea Sara Nicole

Locul I – 50 m fluture

Locul II – 100 m spate

Locul II – 200 m spate

Locul II – 50 m spate

Locul II – 200 m bras

Locul II – 100 m fluture

Locul III – 200 m fluture

Locul III – 200 m liber

Locul III – 100 m bras

Locul III – 100 m liber

Locul III – 200 m mixt

Cazacu Anisia

Locul II – 50 m spate

Locul II – 200 m mixt

Locul II – 100 m mixt

Locul II – 200 m liber

Locul II – 100 m liber

Locul III – 200 m bras

Locul III – 100 m fluture

Locul III – 50 m liber

Locul III – 50 m fluture

Cătană Matei

Locul II – 100 m mixt

Locul III – 200 m liber

Locul III – 200 m mixt

Locul III – 200 m spate

Diaconu Smaranda Ioana

Deși nu a urcat pe podium, sportiva a fost foarte aproape de obținerea unei medalii. Evoluția sa a fost influențată de o perioadă de răceală care a ținut-o departe de forma sportivă optimă în săptămâna premergătoare concursului.

Record pentru club: 50 de medalii

Participarea la Vrancea Splash Cup a adus o performanță istorică pentru CS Delmadi. Cu o pepinieră restrânsă de sportivi orientați spre performanță, toți membrii lotului au contribuit la punctajul clubului și la obținerea unui total impresionant de 50 de medalii, cea mai mare realizare de acest gen din aproape două decenii de existență a clubului.

„Trebuie să subliniez faptul cel mai important: am fost înscriși cu o pepinieră mică de sportivi de calibru performant, iar toți au punctat pentru club. Pentru prima dată în istoria Clubului Delmadi, de aproape două decenii, venim acasă la Piatra-Neamț cu tolba plină de medalii, 50 la număr. Ținând cont și de faptul că sportivii mei sunt încă în perioada de încărcare și nu au fost pregătiți special pentru competiția de la Focșani, deoarece obiectivul principal îl reprezintă Campionatele Naționale, rezultatele sunt cu atât mai valoroase. Mulțumesc sportivilor, părinților pentru implicare și organizatorilor de la Focșani”, a declarat antrenorul Zaharia Adrian, care a îndeplinit la această competiție și funcția de arbitru general.

Rezultatele obținute confirmă încă o dată valoarea școlii de natație de la CS Delmadi și oferă motive de optimism înaintea participării la Campionatele Naționale.