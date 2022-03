Actualizare: Prefectul județului Neamț anunță controale din partea IPJ și ISU stațiile de alimentare. De asemenea, va creștere prezența poliției și jandarmeriei în zonele cele mai aglomerate. Comunicatul integral îl puteți citi mai jos.

„Urmare a isteriei create de zvonurile potrivit cărora prețul carburanților ar urma să crească foarte mult, am dispus atât activități preventive ale IPJ și ISU ( control și instruire a personalului din stațiile peco), cât și intensificarea patrulării în zona stațiilor peco de către lucrători ai IPJ și IJJ.

Totodată am dispus ca si la benzinariile din localitățile limitrofe oraselor și comunelor să se acționeze pentru a evita posibilele situații ce ar putea duce la încălcări ale legii.

Lucrătorii ISU vor verifica împreuna cu Politia și vor îndruma benzinarii să respecte normele PSI, insistând asupra interdicției de a distribui carburant in recipienti neconformi.

IPJ participă cu Lucrători ai poliției de investigare a criminalității economice, ordine publica, Rutiera și acțiuni speciale pentru creșterea vizibilității in zona stațiilor PECO.”

De asemenea, ISU Neamț informează că a dispus o serie de măsuri, având în vedere „aglomerațiile de autoturisme de la stațiile de distribuție a carburanților:

un cadru de la Inspecția de Prevenire (împreună cu reprezentanți IPJ) va executa controale cu privire la respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

un echipaj de pompieri din cadrul fiecărei subunități de intervenție va desfășura activităţi de informare a personalului de deservire de pe platforma de distribuție a carburanților cu privire la interdicția de a distribui carburant in recipienți neconformi și respectarea măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor.”

Actualizare: Ministrul Energiei, Virgil Popoescu încearcă să calmeze situația. Într-o postare pe Facebook el dă asigurări că România are stocuri de carburanți: „România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”.

Actualizare: Situația nu este mai bună nici în Târgu Neamț unde cozile la stațiile de alimentare cauzează blocaje în trafic.

Știre inițială: Benzinăriile din Piatra Neamț sunt supraaglomerate în această seară, 9 martie. Șoferi îngrijorați de zvonuri (neconfirmate oficial până în acest moment) că prețul benzinei și motorinei ar urma să treacă de 10 lei pe litru în această noapte stau la cozi pentru a alimenta.

Îngrijorările sunt alimentate de conflictul din Ucraina și sancțiunile pe care Uniunea Europeană și SUA la aplică Rusiei. Ultimele sanțiuni au vizat chiar sectorul energetic, motiv pentru care se așteaptă ca prețul barilului de petrol să crească substanțial în perioada următoare.

