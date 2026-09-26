Foto. Controale RAR în trafic: 74 de autovehicule și 6 motociclete verificate, 62 de sancțiuni

Polițiştii din cadrul Biroul Rutier al Poliției Municipiului Iași, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român (RAR), au organizat o acțiune, de control tehnic în trafic, în municipiul Iași, în ziua de 25 spre 26 septembrie 2026, în intervalul orar 17:00-00:30.

Acțiunea a vizat verificarea stării tehnice a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice și identificarea șoferilor care nu respectă regulile de circulație.

„În cadrul acțiunii au fost verificate principalele sisteme și componente care țin de siguranța unui autovehicul: sistemul de frânare, direcția, iluminarea și semnalizarea, anvelopele și suspensia.

De asemenea, au fost verificate emisiile poluante și nivelul zgomotului, precum și concordanța dintre caracteristicile tehnice ale vehiculului și datele înscrise în documentele acestuia.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 64 de testări alcoolscopice, au fost verificate 74 de autovehicule și 6 motociclete.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 62 de sancțiuni contravenționale„, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Nouă mașini tunate cu modificări neomologate

Printre defecțiunile constatate: una a fost pentru defecțiuni la sistemul de frânare, 4 pentru lipsă elemente caroserie, 6 pentru defecțiuni la sistemul de iluminare, 6 pentru modificări/defecțiuni la sistemul de evacuare a noxelor, 8 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 9 pentru modificări neomologate, 14 pentru folii neomologate sau tratamente chimie, iar restul pentru alte abateri, în valoare de 37.669 de lei, informează sursa citată.

Oamenii legii au reținut 2 permise de conducere și au retras 17 certificate de înmatriculare.

„Prin aceste controale urmărim, în primul rând, creșterea siguranței în trafic.

Acțiunile de acest tip vor continua pe raza municipiului Iași„, au conchis autoritățile rutiere ieșene.

Angela Croitoru