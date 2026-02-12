SOCIALACTUALITATEADMINISTRAȚIE

FOTO. Controale RAR în județul Bacău: peste 3 mașini din 10 aveau probleme tehnice

38,3% din vehiculele controlate anul trecut de Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) în județul Bacău prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte. Aceasta este concluzia în urma controalelor desfășurate anul trecut în urma verificării a 3.213 vehicule. Dintre acestea, 38,3% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 155 (4,82%) prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, în 5% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, iar 1,8% aveau ITP fals, expirat sau anulat.FOTO. Controale RAR în județul Bacău: peste 3 mașini din 10 aveau probleme tehnice

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în judeul Bacăuț au fost aplicate 644 de amenzi contravenționale și au fost retrase 585 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară.FOTO. Controale RAR în județul Bacău: peste 3 mașini din 10 aveau probleme tehnice

Atragem atenția că rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni”, precizează Registrul Auto Român.

FOTO. Controale RAR în județul Bacău: peste 3 mașini din 10 aveau probleme tehnice FOTO. Controale RAR în județul Bacău: peste 3 mașini din 10 aveau probleme tehnice

