INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

de Popa Denisa

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 – 8 noiembrie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice, în urma căreia au fost aplicate zeci de sancțiuni și au fost descoperite două fapte penale.

La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică și ai Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț, împreună cu reprezentanți ai Direcției Silvice Neamț și ai Gărzii Județene Forestiere Neamț.

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

În cele trei zile de controale, au fost verificate aproximativ 20 de transporturi de material lemnos și trei societăți comerciale. Oamenii legii au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale, dintre care 27 privind contravențiile silvice, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 50.000 de lei.

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

De asemenea, a fost confiscată fizic cantitatea de 9,16 metri cubi de material lemnos și valoric alți 188,76 metri cubi.

În timpul acțiunii, polițiștii au constatat două infracțiuni: una de evaziune fiscală și alta privind manipularea neautorizată a datelor informatice în scopul obținerii unor avantaje juridice.

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Autoritățile transmit că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind combaterea tăierilor ilegale de lemn.

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro
Articolul următor
Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Ultima ora

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
ACTUALITATE

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și...
Infracțional Neamț

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45,...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
EVENIMENT

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei....

Categorii

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
ACTUALITATE

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și...
Infracțional Neamț

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45,...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
EVENIMENT

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei....
SOCIAL

Atenție șoferi! Controale RAR! Sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru nereguli la mașinile second-hand

Registrul Auto Român (RAR) efectuează în această perioadă controale...
INFRACȚIONAL

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

În urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în...
INFRACȚIONAL

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Un control la un punct de lucru al unei...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale