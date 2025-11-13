FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 – 8 noiembrie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice, în urma căreia au fost aplicate zeci de sancțiuni și au fost descoperite două fapte penale.

La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică și ai Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț, împreună cu reprezentanți ai Direcției Silvice Neamț și ai Gărzii Județene Forestiere Neamț.

În cele trei zile de controale, au fost verificate aproximativ 20 de transporturi de material lemnos și trei societăți comerciale. Oamenii legii au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale, dintre care 27 privind contravențiile silvice, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 50.000 de lei.

De asemenea, a fost confiscată fizic cantitatea de 9,16 metri cubi de material lemnos și valoric alți 188,76 metri cubi.

În timpul acțiunii, polițiștii au constatat două infracțiuni: una de evaziune fiscală și alta privind manipularea neautorizată a datelor informatice în scopul obținerii unor avantaje juridice.

Autoritățile transmit că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind combaterea tăierilor ilegale de lemn.