Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, în comuna Cordun s-a desfășurat Concursul de șah „Cupa Cordun”, ediția a VI-a, competiție organizată de Primăria și Consiliul Local Cordun.

La eveniment au participat 70 de concurenți, pasionați ai sportului minții – atât începători, cât și jucători avansați. Printre participanți s-a numărat și campionul Uniunii Europene de șah sub 14 ani în 2022, Sabarez Iulian, alături de alți campioni naționali ai acestui sport.

Toți participanții au primit diplome de participare, iar câștigătorii au fost recompensați cu cupe și medalii. „Mulțumim tuturor participanților și ne dorim să continuăm organizarea acestui concurs în fiecare an. De asemenea, îi încurajăm pe copii să practice acest sport al minții”, a transmis primarul Adrian Ciobanu, care a fost și el printre concurenți. La rândul său, Sebastian Volcinsche, președintele Asociației de Șah – filiala Neamț, a declarat: „O competiție reușită, organizare impecabilă, concurenți pe măsură. Îl felicit pe domnul primar pentru organizare și implicare! Felicit toți concurenții pentru participare și prestație! Astfel de competiții sunt binevenite și m-aș bucura dacă și alte localități din județul Neamț ar organiza concursuri de șah dedicate atât copiilor, cât și adulților.”

Clasament general

Locul I – Sabarez Iulian

Locul II – Bulgaru Daniel Alexandru

Locul III – Șulea Dan Alexandru

Locul IV – Miron Nectarie

Clasament U14

1. Grama Mara

2. David Damian Petru

3. Bejan Eric

Clasament localnici

1. Balint Iulian

2. Alistar Emil

3. Ciobanu Adrian

M.N