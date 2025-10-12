EVENIMENTACTUALITATENEAMȚ

Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

admin
de admin

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, în comuna Cordun s-a desfășurat Concursul de șah „Cupa Cordun”, ediția a VI-a, competiție organizată de Primăria și Consiliul Local Cordun.
La eveniment au participat 70 de concurenți, pasionați ai sportului minții – atât începători, cât și jucători avansați. Printre participanți s-a numărat și campionul Uniunii Europene de șah sub 14 ani în 2022, Sabarez Iulian, alături de alți campioni naționali ai acestui sport.
Toți participanții au primit diplome de participare, iar câștigătorii au fost recompensați cu cupe și medalii.Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurențiMulțumim tuturor participanților și ne dorim să continuăm organizarea acestui concurs în fiecare an. De asemenea, îi încurajăm pe copii să practice acest sport al minții”, a transmis primarul Adrian Ciobanu, care a fost și el printre concurenți.Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurențiLa rândul său, Sebastian Volcinsche, președintele Asociației de Șah – filiala Neamț, a declarat: „O competiție reușită, organizare impecabilă, concurenți pe măsură. Îl felicit pe domnul primar pentru organizare și implicare! Felicit toți concurenții pentru participare și prestație! Astfel de competiții sunt binevenite și m-aș bucura dacă și alte localități din județul Neamț ar organiza concursuri de șah dedicate atât copiilor, cât și adulților.Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

Clasament general

Locul I – Sabarez Iulian
Locul II – Bulgaru Daniel Alexandru
Locul III – Șulea Dan Alexandru
Locul IV – Miron Nectarie

Clasament U14

1. Grama Mara
2. David Damian Petru
3. Bejan Eric

Clasament localnici

1. Balint Iulian
2. Alistar Emil
3. Ciobanu AdrianFoto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurențiFoto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

M.N

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
13 octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre: exercițiu de alarmare în toate școlile din județul Neamț
Articolul următor
Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Ultima ora

EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...
ECONOMIE

FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...

Categorii

EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...
ECONOMIE

FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...
EVENIMENT

13 octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre: exercițiu de alarmare în toate școlile din județul Neamț

În fiecare an, pe 13 octombrie se marchează Ziua...
Infracțional Neamț

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei
INFRACȚIONAL

Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online

Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale