Actualizare: Autoritățile nemțene au avut primele reacții la situația de la Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț. Atât primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea cât și inspectorul școlar general, Florentina Luca Moise s-au deplasat la fața locului pentru a discuta cu direcțiunea școlii.

„Am trimis întâi echipa tehnică să evalueze situația. Din ce am văzut la fața locului, situația de astăzi demonstrează urgența proiectelor de modernizare a infrastructurii școlare din municipiul Piatra-Neamț. Practic, aceasta este starea clădirilor peticite de-a lungul anilor, cu bani de la părinți dacă se poate și când acoperi problemele, ele riscă să genereze situații neplăcute pentru copii. Am vorbit cu doamna director, momentan avem câteva ipoteze în lucru. Cel mai posibil scenariu este o extindere cât se poate de repede la corpul principal al școlii, așa încât să avem cât mai rapid sălile de clasă în compensare. Corpul vechi rămâne închis și gândim o soluție de demolare a acestuia pentru a face în loc o sală de sport. Mâine analizăm datele și vom avea soluțiile mai clar nuanțate”, a declarat primarul Andrei Carabelea.

„Cel mai important este faptul că incidentul s-a produs înainte ca elevii să ajungă la ore și nimeni nu a fost rănit. Sunt probleme cu tot tavanul din clădirea veche, unde sunt 6 clase de pregătitoare și a II-a. Elevii care au astăzi proba scrisă la matematică din evaluarea națională de final de clasa a II-a au fost transferați în corpul principal și li s-a permis să înceapă proba mai târziu, de la ora 10. Conducerea școlii și consiliul de administrație vor decide cursuri în două schimburi. Voi urmări îndeaproape situația și sper ca Primăria să găsească cât mai repede o soluție. Înțeleg că situația cu acest corp vechi de clădire, reamenajat și în 2008, și în 2021, este cunoscută”, a declarat șefa Inspectoratului Școlar Neamț, Florentina Luca Moise.

Știre inițială: Tavanul dintr-o clasă din corpul vechi de clădire al Școlii Gimnaziale nr. 2 Piatra-Neamț s-a prăbușit în această dimineață, 10 mai. Este vorba de o clasă pregătitoare, din cele 6 care funcționează în corpul vechi, amenajat pentru a asigura spațiul necesar pentru cursuri. Din fericire, incidentul s-a produs înainte de sosirea copiilor, astfel că nu sunt victime.

Stela Andrei, directoarea școlii a anunțat la prima oră atât Primăria Piatra-Neamț, cât și Inspectoratul Școlar Neamț. „La ora 7.10 am ajuns la școală și la ora 7.15 am anunțat Primăria și Inspectoratul Școlar Neamț. Am suspendat cursurile, copiii din cele 5 clase de pregătitoare stau acasă și învață online astăzi. Elevii de clasa a II-a susțin evaluarea națională la matematică de la ora 10, având în vedere incidentul. În consiliul de administrație de astăzi vom decide reorganizarea cursurilor în două schimburi, pentru ca elevii din cele 6 clase care erau în clădirea veche să se mute în corpul mare”, precizează directoarea Stela Andrei. La fața locului a ajuns dimineață inspectorul școlar general Florentina Luca-Moise și consilierul personal al primarului de Piatra-Neamț, Oana Onțanu.

Problema corpului vechi, care a fost ridicat acum 160 de ani, este cunoscută de autorități, conducerea școlii făcând mai multe solicitări de-a lungul timpului (detalii aici).

