Un control de rutină efectuat pe deșeuri, în comuna Bicaz- Chei, a condus la descoperirea unui adevărat cimitir de mașini în localitate, la marginea pădurii. Proprietarul acestuia adunase acolo aproape 30 de tone de carcase de mașini vechi și piese aruncate la întâmplare, fără nicio grijă pentru mediu, motiv pentru care a fost amendat cu 4.000 de lei și este cercetat pentru poluare. Cel mai probabil reutiliza piesele pentru a repara alte autoturisme aflate încă în circulație.

Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, cu sprijinul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Neamț au făcut descoperirea cu ocazia unui control tematic, în perioada 27-28 august, în baza Planului comun de acțiune Deșeuri 2025.

“În urma activității desfășurate, polițiștii au indisponibilizat cantitatea de 28.000 kg de deșeuri.

Polițiștii continuă cercetările față de un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Bicaz-Chei, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri ori substanțe periculoase și eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate

Totodată, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.000 lei, pentru activitatea desfășurată în lipsa autorizației de mediu și fără respectarea cerințelor minime necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare sau tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului”, a precizat IPJ Neamț.

