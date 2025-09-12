Fenomenul cerșetoriei este de mult timp unul de amploare în Neamț, multe comunități confruntându-se cu probleme în acest domeniu. Orașe ca Târgu Neamț au organizat campanii anti-cerșetorie, dar fenomenul nu a putut fi stopat. Probleme sunt și în Piatra Neamț, după cum anunță Poliția Locală.

Câțiva cerșetori din comunele din apropierea orașului Târgu- Neamț, au fost găsiți de polițiștii locali din municipiul Piatra-Neamț, la un loc de joacă de pe Bulevardul Dacia, căutând „cazare” sub tobogane. O situație în care, cei plătiți să asigure siguranța oamenilor pe stradă și a copiilor în spațiile de joacă și-au făcut datoria, pentru că s-au aflat la locul potrivit în momentul oportun pentru a-i opri pe acești cerșetori să se cazeze… nu sub cerul liber, ci sub toboganele copiilor.

Comunicatul Poliției Locale Piatra Neamț îl puteți citi mai jos.

“Mai multe persoane cu domiciliul în Târgu Neamț și localitățile litrofe au fost depistate de către polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Poliția Locală Piatra Neamț, în incinta unui loc de joacă de pe Bulevardul Dacia din Piatra Neamț, joi, 11.09.2025.

Trei femei și un bărbat, care nu erau veniți să-și supravegheze copiii la joacă, ci se pregăteau de somn, protejați de ploaie, au fost identificați în perimetrul locului de joacă în cauză. Aceștia își amenajaseră deja culcușuri sub ansamblul de tobogane, împrăștiind în jur deșeuri textile și menajere.

Toți au fost legitimați și somați să părăsească zona, nu înainte de a lăsa curățenie în urma lor.

În acest context, reamintim de existența unui Regulament ce privește întreținerea și repararea locurilor de joacă, de agrement și mobilier urban aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț, aprobat prin H.C.L. 121/2023.

Astfel, trebuie știut faptul că beneficiarii locurilor de joacă/spațiilor de agrement sunt copiii în vârstă de până la 7 ani cu însoțitor adult și copiii cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani/utilizatorii cu vârsta mai mare de 12 ani (art. 2, pct. 5 – H.C.L. 121/2023).

Este interzisă aruncarea de deșeuri în interiorul și în proximitatea spațiilor de joacă/spațiilor de agrement (art. 5, lit. ”a” – H.C.L. 121/2023).

Este interzisă staționarea grupurilor de persoane în perimetrul spațiului de joacă/agrement pentru alt motiv decât utilizarea corespunzătoare a locului de joacă/agrement (art. 5, lit. „n” – H.C.L. 121/2023).

Este interzisă folosirea de către adulți a mobilierului urban din incinta spațiului de joacă/agrement, pentru servirea mesei (art. 5, lit „r” – H.C.L. 121/2023)”, transmite Poliția Locală Piatra- Neamț într-un comunicat de presă.

Angela Croitoru