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FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”

editor
de editor

6 august, de sărbătoarea ”Schimbarea la Față a Domnului”, Muntele Ceahlăul este gata sa-i primească cu porțile deschise deopotrivă pe turiști și pelerini. La Schitul care poartă hramurile ”Schimbarea la Față a Domnului” și ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, slujba Sfintei Liturghii va fi una în care singurul „zgomot” va fi produs de cererile înălțate de preoți și răspunsurile date de corul de cântăreți.

FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”

Cel mai simplu traseu este de la Poiana Stănilelor, Acolo se poate ajunge pe următorul traseu. Piatra-Neamț – Bicaz – din centrul Bicazului se face stângă spre Tașca (se trece prin satul Ticoș Floarea) – comuna Bicazul Ardelean (vă puteți opri să admirați o bisericuță, monument istoric) – la intâlnirea unei intersecții mergeți după semnul care indică Bistra – Poiana Stănilelor (în cea mai mare parte, drum forestier) – de aici până sus, pe munte sunt aproximativ 2 ore de traseu montan.

FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”

FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”

FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”FOTO. Ceahlăul se pregătește să-i primească pe pelerini de ”Schimbarea la Față”

Foto: Iliuță Subcinschi

Autor:

editor
editor
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