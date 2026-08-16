FOTO. Cascadorie nedorită cu mașina. Un accident petrecut la Pipirig s-a soldat cu rănirea a 5 persoane

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 16 august 2026, pe Drumul Național 15B, în localitatea Dolhești, comuna Pipirig. Incidentul a avut loc în jurul orei 07.30, când un autoturism s-a răsturnat pe o parte și a lovit gardul unei gospodării.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, Ambulanță și Poliție.

La sosirea cadrelor ISU toate cele cinci persoane care s-au aflat în autoturism erau evacuate.

„Doi bărbați în vârstă de 39 ani și 32 ani, o femeie în vârstă de 43 ani și doi copii de 3 și 9 ani au necesitat îngrijiri medicale. Persoanele au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ după care au fost transportate la spital”, a comunicat ISU Neamț.

Dan Sofronia