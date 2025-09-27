SPORTACTUALITATESOCIAL

Foto. Căsătorie în lumea atletismului la Neamț

admin
de admin

Andreea Miklos, atletă a lotului olimpic și național de atletism al României, și-a unit destinele cu Cristian Eșanu.

Foto. Căsătorie în lumea atletismului la Neamț

Mirele este antrenor emerit al lotului național, tatăl lui fiind stabilit în comuna Bălțătești.

Cununia religioasă a avut loc astăzi la Biserica „Sf. Ioan Iacob de la Neamț”, din cadrul Seminarului Mănăstirii Neamț, în comuna Vânători-Neamț, slujba fiind oficiată de părintele director Viorel Laiu.

Foto. Căsătorie în lumea atletismului la Neamț

Andreea Miklos s-a remarcat recent prin calificarea în semifinalele probei de 400 m plat la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, unde a încheiat pe locul 3 în seria a cincea, după o cursă tactică excelentă.

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Joia neagră la Nistria: Un adolescent de 14 ani a omorât o femeie și a băgat o alta în spital cu un utilaj agricol!
Articolul următor
Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

Ultima ora

ACTUALITATE

Iași. Avion prăbușit lângă o unitate militară. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, sâmbătă, 27 septembrie, după...
SUCEAVA

Suceava. Muniție de război scoasă la suprafață de viituri la Broșteni

O amplă misiune pirotehnică a avut loc, între 23...
Infracțional Neamț

Joia neagră la Nistria: Un adolescent de 14 ani a omorât o femeie și a băgat o alta în spital cu un utilaj agricol!

O tragedie a zdruncinat liniștea satului Nistria din comuna...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada

Două accidente rutiere au avut loc vineri, 26 septembrie,...
EVENIMENT

„Asaltul Lupilor” 2025 – două zile de sport și distracție la Miroslava

Comuna Miroslava, din județul Iași, devine pe 27 și...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale