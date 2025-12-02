SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

de Croitoru Angela

Un beci uitat deschis într-o gospodărie din comuna Dochia s-a transformat într-o adevărată capcană pentru calul familiei. Animalul a căzut în interiorul acestuia, de la o înălțime de 2 metri, iar proprietarii au fost nevoiți să apeleze la ajutorul pompierilor militari pentru a-l scoate în viață.Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

„În data de 30.11.2025, la ora 10:50, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dochia pentru salvarea unui cal căzut în beciul unei gospodării.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț (autospecială complexă pentru intervenție) și SVSU Dochia (un utilaj).Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

Cu ajutorul echipamentelor specifice forțele de intervenție au acționat pentru scoaterea animalului din beci (cu adâncime de aproximativ de 3 m)”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

Foto: ISU Neamț

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
