Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

Un beci uitat deschis într-o gospodărie din comuna Dochia s-a transformat într-o adevărată capcană pentru calul familiei. Animalul a căzut în interiorul acestuia, de la o înălțime de 2 metri, iar proprietarii au fost nevoiți să apeleze la ajutorul pompierilor militari pentru a-l scoate în viață.

„În data de 30.11.2025, la ora 10:50, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dochia pentru salvarea unui cal căzut în beciul unei gospodării.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț (autospecială complexă pentru intervenție) și SVSU Dochia (un utilaj).

Cu ajutorul echipamentelor specifice forțele de intervenție au acționat pentru scoaterea animalului din beci (cu adâncime de aproximativ de 3 m)”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț