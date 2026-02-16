FOTO. Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, antrenament de luptă în condiții grele, la munte, în Tarcău

Militarii Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” au desfășurat, timp de o săptămână, un stagiu intens de pregătire în zona montană Tarcău, cu exerciții axate pe lupta și supraviețuirea în teren dificil, în condiții specifice mediului de munte și sezonului rece.

Potrivit informării publicate de unitate, subunitățile au executat instrucție în teren muntos, marș tactic cu echipamentul complet și un exercițiu de tip FTX (antrenament în teren), cu scenarii aplicate ce au presupus decizii rapide, coordonare și lucru în echipă.

Reprezentanții brigăzii subliniază că obiectivul a fost creșterea nivelului de rezistență, disciplină și cooperare, elemente esențiale pentru intervenții în situații reale, inclusiv în condiții aspre de iarnă, când mobilitatea și menținerea capacității de luptă sunt puse la încercare.

„Pregătirea continuă. Profesionalismul ne definește”, a transmis Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.