FOTO. Botoșani. Un camion cu cereale a luat foc din mers

Un camion care transporta cereale a izbucnit în flăcări, în dimineața zilei de sâmbătă, 17 octombrie 2026, în timp ce se deplasa pe un drum din localitatea Plugari.

Din informațiile oferite de un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, șoferul camionului „a observat că iese fum de la compartimentul motor, a oprit camionul și a sunat după ajutor”.

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Plugari au intervenit cu două autospeciale de stingere, acționând rapid. Datorită eforturilor specialiștilor, incendiul s-a lichidat „înainte ca acesta să se extindă la întregul camion”.

Au fost salvate autovehiculul și aproximativ 40 de tone de cereale.

În urma investigațiilor, pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a incendiului – scurtcircuitul.

ISU al județului Botoșani le recomandă conducătorilor auto să:

Își verifice periodic instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil

Se asigure că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate

Verifice dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți

Să nu facă improvizații la instalația electrică

Să verifice perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

Ioana Mărcuțianu