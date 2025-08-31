Un bărbat de 55 de ani, din localitatea Buimăceni, comuna Albești, a ajuns la spital cu arsuri la mâini și picioare, după ce în locuința sa a avut loc o explozie urmată de incendiu. S-a întâmplat sâmbătă, 30 august, după-amiază. Vecinii au fost cei care au sunat după ajutor, la 112. Din păcate, flăcările au distrus în totalitate casa, iar bărbatul a ajuns în spital pentru tratamentul de specialitate al arsurilor suferite.explozia unei butelii

“La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Albești, dar și o ambulanță SAJ.

Pompierii au constatat faptul că locuința, cu o suprafață totală de aproximativ 60 de metri pătrați, ardea în totalitate. Proprietarul casei era în curte. Acesta a suferit arsuri la mâini și la picioare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, de către echipajul medical.WhatsApp Image 2025 08 31 at 09.12.23

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor exploziei.

Cel mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unei acumulări de gaze”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.WhatsApp Image 2025 08 31 at 09.12.11

Angela Croitoru

