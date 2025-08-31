Un bărbat de 55 de ani, din localitatea Buimăceni, comuna Albești, a ajuns la spital cu arsuri la mâini și picioare, după ce în locuința sa a avut loc o explozie urmată de incendiu. S-a întâmplat sâmbătă, 30 august, după-amiază. Vecinii au fost cei care au sunat după ajutor, la 112. Din păcate, flăcările au distrus în totalitate casa, iar bărbatul a ajuns în spital pentru tratamentul de specialitate al arsurilor suferite.

“La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Albești, dar și o ambulanță SAJ.

Pompierii au constatat faptul că locuința, cu o suprafață totală de aproximativ 60 de metri pătrați, ardea în totalitate. Proprietarul casei era în curte. Acesta a suferit arsuri la mâini și la picioare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, de către echipajul medical.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor exploziei.

Cel mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unei acumulări de gaze”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Angela Croitoru