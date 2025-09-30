Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Botoșani. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a fost rănit după ce mașina pe care o conducea a lovit un cap de pod, în noaptea de luni spre marți, 30 septembrie, în localitatea Hudum, județul Botoșani.

Potrivit ISU Botoșani, la locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj SMURD. În urma verificărilor, salvatorii au constatat că șoferul nu era încarcerat. Acesta a fost preluat de echipajul medical și dus la spital pentru îngrijiri de specialitate.FOTO. Botoșani. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

Pompierii au acționat și pentru eliminarea riscului producerii unui incendiu, având în vedere avariile provocate autovehiculului.FOTO. Botoșani. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

„Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, au transmis reprezentanții ISU Botoșani.FOTO. Botoșani. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
