SOCIALACTUALITATEBOTOȘANI

FOTO. Botoșani. În atenția conducătorilor auto – 2 accidente în doar 20 de minute

de Sofronia Gabi

Două accidente de circulație au avut loc pe 20 aprilie, în județul Botoșani, la foarte scurt timp unul de celălalt, doar 20 de minute. Militarii din cadrul ISU Botoșani au fost solicitați să intervină la evenimentele nedorite din localitățile Cerchejeni și Mănăstirea Doamnei. „Primul eveniment a avut loc în Cerchejeni, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, fiind găsit cu partea din față în șanț. La scurt timp, un al doilea accident s-a produs în Mănăstirea Doamnei, fiind implicate două autoturisme", anunță ISU Botoșani.

La ambele incidente au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, care s-au deplasat la fața locului cu autospeciale de stingere și modul de descarcerare, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că nu au existat persoane încarcerate sau rănite. „Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic", mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Avertisment ANAF – apeluri telefonice frauduloase în numele inspectorilor antifraudă
Trei județe din Moldova sub avertizări de ninsori la munte, brumă și vijelii!
