Știre actualizată. FOTO. Bloc distrus de o explozie în București – a fost activat Planul Roșu de Intervenție

de Sofronia Gabi

Actualizare: Ministerul Sănătății informează că sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri.

În acest moment 9 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă si 2 victime declarate decedate.

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU București, explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje. Din informațiile deținute în acest moment sunt mai multe victime. A fost activat Planul Roșu la ora 09:18.

Știre inițială: Un bloc de locuințe din București a fost distrus în urma unei puternice explozii care a avut loc în această dimineață, 17 octombrie.

Conform informațiilor publicate de stirileprotv.ro evenimentul a avut loc pe Calea Rahovei și s-ar fi soldat cu mai multe victime. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la fața locului deplasându-se mai multe echipaje de pompieri militari. Presa centrală relatează că ar fi vorba de 11 răniți, iar cel puțin două persoane și-ar fi pierdut viața. Practic două etaje de la mijlocul imobilului au fost spulberate de suflul exploziei iar resturile au fost împrăștiate la mare distanță de locul deflagrației.Știre actualizată. FOTO. Bloc distrus de o explozie în București – a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Pompierii militari caută posibile alte persoane surprinse de explozia despre care momentan nu se știe ce a determinat-o.

Sute de elevi de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat în apropiere au fost evacuați.

Foto: stirileprotv.ro

