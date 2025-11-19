FOTO. Bărbat salvat după ce a căzut într-o râpă

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost salvat miercuri dimineață, 19 noiembrie, de echipajele de intervenție, după ce a fost descoperit căzut într-o râpă din comuna Tarcău. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 07:30, iar autoritățile au mobilizat imediat forțe din mai multe structuri.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au ajuns pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bicaz și voluntarii SVSU Tarcău. Pompierii au coborât în zona abruptă și, folosind targa lopată, au reușit să extragă bărbatul.

Victima, conștientă și cooperantă, a fost transportată până la ambulanța SAJ, de unde a fost preluată și dusă la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Foto: ISU Neamț