Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

de Sofronia Gabi

FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părinteascăUn bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Războieni, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a incendiat casa în care locuia mama sa, o femeie de 58 de ani. S-a întâmplat pe 23 octombrie, incendiul fiind anunțat în dispeceratul ISU Neamț prin apel la numărul unic de urgență. „La data de 23 octombrie a.c., ora 18.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe fondul unor neînțelegeri și a consumului de băuturi alcoolice, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Războieni, ar fi incendiat interiorul locuinței mamei sale, în vârstă de 58 de ani, din aceeași localitate”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La ajungerea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul unei camere, existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. Echipajele de intervenție au acționat pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor. Au ars aparate electrocasnice, materiale textile și alte bunuri aflate în interiorul camerei. „Acțiunea intenționată a fost cauza probabilă de producere a incendiului”, a stabilit ISU Neamț.

Evenimentul s-a soldat nu doar cu pagube materiale ci și cu reținerea suspectului care a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț. Totodată, a fost completat formularul de evaluare a riscului, fiind îndeplinite condițiile emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

FOTO: ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Neamț. Accident mortal: un pieton și-a pierdut viața după o traversare imprudentă
Articolul următor
Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Ultima ora

Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Stiri fierbinti

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Categorii

Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Stiri fierbinti

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
Stiri fierbinti

Neamț. Accident mortal: un pieton și-a pierdut viața după o traversare imprudentă

Un accident soldat cu decesul unui bărbat în vârstă...
ECONOMIE

Atenție la cumpărăturile de Black Friday: Protecția Consumatorilor vine cu sfaturi urile

Cea mai așteptată zi din an pentru „reduceri” la...
EDUCATIE

Modulul I din anul școlar 2025-2026 se termină astăzi. Începe vacanța de toamnă

Elevii vor termina astăzi, 24 octombrie, modulul I din...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale