FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Războieni, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a incendiat casa în care locuia mama sa, o femeie de 58 de ani. S-a întâmplat pe 23 octombrie, incendiul fiind anunțat în dispeceratul ISU Neamț prin apel la numărul unic de urgență. „La data de 23 octombrie a.c., ora 18.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe fondul unor neînțelegeri și a consumului de băuturi alcoolice, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Războieni, ar fi incendiat interiorul locuinței mamei sale, în vârstă de 58 de ani, din aceeași localitate”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La ajungerea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul unei camere, existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. Echipajele de intervenție au acționat pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor. Au ars aparate electrocasnice, materiale textile și alte bunuri aflate în interiorul camerei. „Acțiunea intenționată a fost cauza probabilă de producere a incendiului”, a stabilit ISU Neamț.

Evenimentul s-a soldat nu doar cu pagube materiale ci și cu reținerea suspectului care a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț. Totodată, a fost completat formularul de evaluare a riscului, fiind îndeplinite condițiile emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

FOTO: ISU Neamț