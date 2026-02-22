Stiri fierbintiACTUALITATEBACĂU

FOTO. Bacău. Un tânăr a rămas blocat în mașina instabilă. Intervenție contra cronometru pentru viața șoferului!

de Vlad Bălănescu

Intervenție dificilă a pompierilor băcăuani, în zorii zilei de duminică, 22 februarie, la un accident grav produs în Agăș, sat Beleghet, în jurul orei 04:10.

Șoferul, care se afla singur în autoturism, rămăsese captiv între fiarele mașinii. Dată fiind poziția instabilă în care a ajuns autoturismul după impact, specialiștii ISU Bacău de la descarcerare au fost nevoiți să lucreze contra cronometru, viața rănitului de 26 de ani depinzând de rapiditatea cu care a fost scos din interior.

„Pentru gestionarea situației s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Ajunși la locul intervenției s-a constatat faptul că un autoturism era răsturnat iar o persoană a rămas blocată în interiorul acestuia.

Pompierii au acționat rapid pentru extragerea victimei, intervenția fiind

contra cronometru și  desfășurată în condiții dificile, având în vedere poziția instabilă a autoturismului.

Persoana, un bărbat în vârstă de aproximativ 26 de ani, a fost extrasă în siguranță de către pompieri, fiind conștientă la momentul preluării.

Aceasta a fost evaluată medical la fața locului de către echipajul SMURD și ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate

Angela Croitoru

