FOTO. Bacău. Scenariu de film cu buget redus în trafic! Un tânăr fără permis și băut urmărit de polițiști din trei secții

Un tânăr de 17 ani, fără permis de conducere și aflat sub influența alcoolului, care se afla în mașină cu alți doi amici, a fost protagonistul unor scene de film de acțiune de prost gust în centrul municipiului Bacău. A fost necesară implicarea a două secții de poliție și a unui polițist aflat în timpul liber de la Rutieră pentru a opri mașina în care se aflau tinerii.

Tânărul nu a oprit la semnalul efectuat de un echipaj de patrulare al Poliției Bacău, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Unirii. Conștient că nu deținea permis de conducere și consumase și alcool, tânărul a apăsat pedala de accelerație, încercând să scape cu fuga. În momentul în care era clar că nu mai au cum scăpa, șoferul de ocazie a oprit mașina și toți cei trei ocupanți au țâșnit din interior, luând-o la fugă.

Urmările fugărelii cu poliția pe șosea

Nu a durat prea mult și tinerii au fost prinși, ocazie cu care oamenii legii au constatat o mulțime de nereguli. La prinderea acestora a colaborat și un polițist de la rutieră aflat în timpul liber, dar și polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, pe lângă echipajul de la Secția 2 care îi urmărea deja.

“Din cercetări a reieșit faptul că persoana care ar fi condus autoturismul este un tânăr de 17 ani, din comuna Hemeiuș, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma testării celui în cauză cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, din verificările efectuate s-a stabilit că autoturismul nu deținea inspecție tehnică periodică și nici asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) valabile. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru aceste abateri, precum și pentru conducerea sub influența alcoolului, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 4.050 de lei. Ca măsură complementară, au fost retrase plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

De asemenea, toți cei trei tineri au fost sancționați contravențional, conform Legii nr. 61/1991, pentru împiedicarea organelor de poliție să ducă la îndeplinire măsurile legale, fiecare cu amendă în valoare de 1.500 de lei”, a precizat IPJ Bacău.

Numai pentru conducerea fără permis, tânărul riscă închisoarea de la 1 la 5 ani.