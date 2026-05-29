INFRACȚIONALACTUALITATEBACĂU

FOTO. Bacău. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic internațional de droguri – s-au găsit 1,5 kilograme de canabis

de Vlad Bălănescu

Doi bărbați de 29 și 30 de ani au fost reținuți de procurorii DIICOT Bacău fiind puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunilor de  trafic internațional și intern de droguri de risc și trafic de droguri de risc și mare risc. În perioada martie – mai primul dintre suspecți a procurat, deținut și vândut, pe raza județului Bacău,  diferite cantități de canabis. „Probatoriul administrat a reliefat faptul că, pe parcursul lunii mai 2026, acesta a achiziționat din Anglia și introdus în țară, prin intermediul unui colet, circa 125 grame drog de risc (canabis), dar și că a procurat substanțe interzise, din municipiul București, de la coinculpatul cercetat în cauză", conform DIICOT.

Pe 28 mai a fost prins în flagrant, în timp ce deținea, în autoturism mai multe doze de canabis, destinate comercializării. „Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate cantități de canabis, iar în contextul perchezițiilor domiciliare efectuate, pe raza municipiului București și localității Hemeiuș, au fost găsite și ridicate aproximativ 1,5 kilograme canabis, 40 grame cocaină, peste 140 comprimate din categoria benzodiazepinelor, 33 grame substanță pulverulentă (aflată în curs de expertizare), grindere, cântare de precizie, un aparat de vidat, sumele de 140.461 lei și 1.960 euro precum și alte mijloace de probă”, mai arată sursa citată.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă a  acuzaților. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și de cel al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

FOTO DIICOT

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Bacău. Un tânăr din localitatea Cleja și-a ucis concubina
Ziua Copilului, sărbătorită cu distracție și surprize la Vânători-Neamț
Ziua Copilului, sărbătorită cu distracție și surprize la Vânători-Neamț

