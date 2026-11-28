ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Un polițist din cadrul Secției 1 Poliție Bacău a avut nevoie de complicitatea colegilor pentru a-și surprinde prietena. Tânăra a fost trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutier, dar nu pentru verificări de rutină, ci pentru a fi cerută în căsătorie.

„Un control aparent obișnuit în trafic, un echipaj al Secției 2 Poliție Bacău și un plan pus la cale în cele mai mici detalii.

Rareș, polițist în cadrul Secției 1 Poliție Bacău, a avut parte de sprijinul colegilor pentru a transforma o oprire în trafic într-un moment special pentru iubita sa.

După verificarea documentelor și solicitarea de a deschide portbagajul, a urmat momentul surpriză: Rareș o aștepta în genunchi, cu inelul pregătit, pentru a-i adresa cea mai importantă întrebare.

Răspunsul a fost cel mult așteptat: DA!

Au urmat florile, emoțiile și bucuria unui moment care va rămâne pentru totdeauna în amintirea lor. Felicitări, Rareș! Vă dorim multă fericire împreună, o viață frumoasă și casă de piatră!”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

(G. S.)