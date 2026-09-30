Foto. Bacău. O femeie și fiul de 9 ani loviți la cap de tencuiala prăbușită de pe un bloc

O mamă tânără și fiul ei, în vârstă de 9 ani, au avut ghinionul să treacă pe lângă un bloc din municipiul Bacău, chiar în momentul în care o bucată mare de tencuială s-a desprins și a căzut peste ei. În urma accidentului, femeia și fiul acesteia s-au ales cu răni grave la cap și la umeri.

Salvatorii ISU și cadrele medicale SMURD au intervenit de urgență și i-au transportat pe cei doi răniți la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău.

„Pompierii băcăuani au fost solicitați astăzi, 30 septembrie, să intervină în municipiul Bacău, pe strada Războieni, în urma unui incident în care tencuiala desprinsă de pe un bloc a căzut peste două persoane.

La locul solicitării s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță de terapie intensivă mobilă.

Cele două victime, o femeie în vârstă de 34 de ani și un minor în vârstă de 9 ani, au fost preluate de echipajele medicale. Acestea erau conștiente și cooperante și prezentau traumatisme la nivelul capului și umerilor”, precizează sublocotenent Ancuța .

Victimele au fost monitorizate medical, la fața locului și apoi au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Angela Croitoru

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