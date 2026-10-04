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FOTO Bacău. O familie a rămas fără acoperiș după un incendiu la Mănăstirea Cașin

de Croitoru Angela

În zorii zilei de duminică, 4 octombrie, o gospodărie din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, a luat foc, din cauze pe care pompierii încă nu le-au stabilit. Dată fiind amploarea incendiului, la fața locului au fost alocate importante forțe de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești: patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMURD. Proprietara a făcut un atac de panică, la vederea flăcărilor care cuprinseseră mare parte din gospodărie.

„În urma incendiului, au ars acoperișul casei de locuit, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Echipajul SMURD a monitorizat medical o persoană de sex feminin, care a suferit un atac de panică și a refuzat transportul la spital”, a precizat sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

Incendiul a fost lichidat, până la ora redactării acestui material. Pompierii acționează acum pentru măsuri complementare și caută dovezi pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Bacău

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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