ACTUALITATEBACĂUSocial Bacau

FOTO. Bacău. Cine sunt cei mai buni „prieteni ai pompierilor”? Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, campioană județeană

de Vlad Bălănescu

Marți, 12 mai 2026, faza județeană a concursului „Prietenii Pompierilor” a transformat întrecerea elevilor într-o adevărată demonstrație de disciplină, curaj și pregătire temeinică în domeniul situațiilor de urgență.

Organizată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău, competiția a reunit zece echipaje din unități de învățământ din tot județul. Elevii au fost evaluați la o probă teoretică și la două probe practice solicitante: pista cu obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole — probe care le-au testat atât cunoștințele, cât și rezistența fizică și capacitatea de a lucra în echipă.

Clasamentul final al fazei județene:

  • Locul I – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești
  • Locul II – Școala Gimnazială „Ioan Măric” Luncani – Mărgineni
  • Locul III – Școala Gimnazială nr. 1 Târgu Ocna

La concurs au mai participat: Școala Gimnazială Horgești, Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, Școala Gimnazială Orbeni (echipaj băieți și echipaj fete), Școala Gimnazială nr. 2 Târgu Ocna, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Zemeș și Școala Gimnazială Pâncești.

Dincolo de clasament, concursul „Prietenii Pompierilor” are un rol esențial în formarea tinerei generații: dezvoltă spiritul civic, disciplina și, mai ales, capacitatea de a reacționa corect în situații de urgență. Într-o lume în care primele minute pot face diferența dintre viață și moarte, astfel de competiții educative contribuie la promovarea educației preventive și la formarea unor reflexe utile în viața de zi cu zi.

Sursa: ISU Bacău / Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Două autoturisme furate din străinătate, descoperite în Neamț
Două autoturisme furate din străinătate, descoperite în Neamț
Articolul următor
Cercetat pentru fugă de la locul accidentului – polițiștii au fost anunțați de cadrele medicale după ce victima a ajuns la spital
Cercetat pentru fugă de la locul accidentului – polițiștii au fost anunțați de cadrele medicale după ce victima a ajuns la spital

Ultima ora

Categorii

SOCIAL

FOTO. Accident mortal în Boghicea. Șofer găsit fără viață într-un autoturism ieșit de pe carosabil 

Un grav accident s-a produs miercuri dimineață, 13 mai,...
INFRACȚIONAL

Rețea de transport ilegal de lemn, destructurată la Neamț: 9 persoane și 2 firme sunt vizate. Prejudiciu estimat la 500.000 de euro

Un dosar de amploare privind transportul ilegal de material...
Stiri fierbinti

FOTO. Accident la Bodești: o mașină s-a răsturnat în șanț, două femei au fost rănite ușor

Un accident rutier s-a produs în seara de 12...
Infracțional Neamț

Cercetat pentru fugă de la locul accidentului – polițiștii au fost anunțați de cadrele medicale după ce victima a ajuns la spital

Un bărbat de 36 de ani este cercetat pentru...
Infracțional Neamț

Două autoturisme furate din străinătate, descoperite în Neamț

Doi nemțeni au rămas fără mașini de 35.000 euro,...
Stiri fierbinti

România intră oficial în recesiune, dar șocul vine din altă parte: chiriile cresc cu peste 30% într-o lună

Datele publicate de INS confirmă intrarea României în recesiune...
ACTUALITATE

Botoșani. Casă distrusă de foc de la un scurtcircuit – proprietarul a fost salvat de un adolescent

Proprietarul unei locuințe din localitatea Cristinești, din județul Botoșani,...
FAPT DIVERS

Neamț: Alertă extremă după noi apariții de urși la Piatra Neamț. RO-Alert: „Evitați zona Ștrand – caiace și Doamna, rămâneți în locuințe!”

Autoritățile au emis o alertă RO-Alert de tip „alertă...