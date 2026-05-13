FOTO. Bacău. Cine sunt cei mai buni „prieteni ai pompierilor”? Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, campioană județeană

Marți, 12 mai 2026, faza județeană a concursului „Prietenii Pompierilor” a transformat întrecerea elevilor într-o adevărată demonstrație de disciplină, curaj și pregătire temeinică în domeniul situațiilor de urgență.

Organizată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău, competiția a reunit zece echipaje din unități de învățământ din tot județul. Elevii au fost evaluați la o probă teoretică și la două probe practice solicitante: pista cu obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole — probe care le-au testat atât cunoștințele, cât și rezistența fizică și capacitatea de a lucra în echipă.

Clasamentul final al fazei județene:

Locul I – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești

Locul II – Școala Gimnazială „Ioan Măric" Luncani – Mărgineni

Locul III – Școala Gimnazială nr. 1 Târgu Ocna

La concurs au mai participat: Școala Gimnazială Horgești, Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, Școala Gimnazială Orbeni (echipaj băieți și echipaj fete), Școala Gimnazială nr. 2 Târgu Ocna, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Zemeș și Școala Gimnazială Pâncești.

Dincolo de clasament, concursul „Prietenii Pompierilor” are un rol esențial în formarea tinerei generații: dezvoltă spiritul civic, disciplina și, mai ales, capacitatea de a reacționa corect în situații de urgență. Într-o lume în care primele minute pot face diferența dintre viață și moarte, astfel de competiții educative contribuie la promovarea educației preventive și la formarea unor reflexe utile în viața de zi cu zi.

Sursa: ISU Bacău / Inspectoratul Școlar Județean Bacău