FOTO. Bacău. Accident la Podu Turcului

de Vlad Bălănescu

Un accident s-a produs astăzi, 15 februarie în comuna Podu Turcului, județul Bacău, intervenția a 2 polițiști de la Poliția Rurală din localitate ajutând ca situația să nu degenereze.

Metin și Sebastian, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, au ajuns la fața locului. Mașina era răsturnată în afara părții carosabile, iar în interior, două persoane — un bărbat de 40 de ani și o femeie de 67 de ani, cetățeni străini aflați în tranzit prin România — rămăseseră blocate, speriate și în stare de șoc.

FOTO. Bacău. Accident la Podu Turcului

Polițiștii au acționat rapid. I-au scos în siguranță din autoturism și i-au liniștit. În sprijin au fost și colegii de la ISU, cât și SMURD, iar după evaluarea medicală efectuată realizată la fața locului, din fericire, nu a fost necesar transportul la spital”, precizează Poliția Română într-un comunicat postat pe pagina de Facebook.
Cei doi polițiști i-au condus pe la secție pe cei din mașină și s-au întors pentru a le recupera bagajele. Din fericire nicio persoană nu a fost rănită.
Foto: Poliția Română

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Contractele part-time condiționate de digitalizarea Fiscului
Articolul următor
FOTO. Neamț. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au ajuns la spital

