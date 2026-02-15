FOTO. Bacău. Accident la Podu Turcului

Un accident s-a produs astăzi, 15 februarie în comuna Podu Turcului, județul Bacău, intervenția a 2 polițiști de la Poliția Rurală din localitate ajutând ca situația să nu degenereze.

„Metin și Sebastian, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, au ajuns la fața locului. Mașina era răsturnată în afara părții carosabile, iar în interior, două persoane — un bărbat de 40 de ani și o femeie de 67 de ani, cetățeni străini aflați în tranzit prin România — rămăseseră blocate, speriate și în stare de șoc.

Polițiștii au acționat rapid. I-au scos în siguranță din autoturism și i-au liniștit. În sprijin au fost și colegii de la ISU, cât și SMURD, iar după evaluarea medicală efectuată realizată la fața locului, din fericire, nu a fost necesar transportul la spital”, precizează Poliția Română într-un comunicat postat pe pagina de Facebook.

Cei doi polițiști i-au condus pe la secție pe cei din mașină și s-au întors pentru a le recupera bagajele. Din fericire nicio persoană nu a fost rănită.

Foto: Poliția Română