FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți

Un accident grav, în care au fost implicate 2 autoturisme și un autotren s-a produs în această după amiază, 8 mai în satul comuna Traian, județul Bacău.

„În urma evenimentului au rezultat 4 victime, dintre care o persoană încarcerată, respectiv un bărbat în vârstă de 63 de ani, a fost extrasă de pompierii militari și predată echipajelor medicale, fiind conștientă la momentul intervenției, iar alte trei persoane au suferit politraumatisme, fiind evaluate și asistate medical de echipajele SAJ Bacău”, precizează un comunicat al ISU Bacău.

