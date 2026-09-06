FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți în comuna Mărgineni

Un accident de circulație soldat cu victime a avut loc pe 6 septembrie, în jurul prânzului, în localitatea Barați din comuna Mărgineni, județul Bacău. Prin apel la numărul unic de urgență s-a anunțat că în evenimentul rutier sunt implicate două autoturisme.

La locul solicitării s-au deplasat militarii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

„În urma coliziunii, patru persoane (trei adulți și un minor), conștiente, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul intervenției”, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.

FOTO ISU Bacău

(G. S.)