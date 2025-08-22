Două persoane au ajuns la spital, joi, 22 august, în urma unui accident produs pe DN 11, în afara localității Sănduleni, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa dinspre Bacău către Onești, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu mașina condusă de o femeie de 44 de ani.FOTO. Bacău. 2 persoane au ajuns la spital în urma unui accident în care au fost implicate 3 mașini

Pentru a evita impactul, un alt șofer, de 41 de ani, a încercat o manevră de evitare, însă a lovit un stâlp aflat pe marginea drumului.

În urma accidentului, cei doi conducători auto implicați direct, tânărul de 23 de ani și femeia de 44 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toți cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Denisa POPA

Foto: IPJ Bacău

Articolul precedentAlcoolul la volan face ravagii în Neamț. Șoferi prinși după ce au produs accidente
Articolul următorFoto. Autostrada Moldovei A7 – se va deschide circulației până la Adjud
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.