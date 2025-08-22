Două persoane au ajuns la spital, joi, 22 august, în urma unui accident produs pe DN 11, în afara localității Sănduleni, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa dinspre Bacău către Onești, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu mașina condusă de o femeie de 44 de ani.

Pentru a evita impactul, un alt șofer, de 41 de ani, a încercat o manevră de evitare, însă a lovit un stâlp aflat pe marginea drumului.

În urma accidentului, cei doi conducători auto implicați direct, tânărul de 23 de ani și femeia de 44 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toți cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Denisa POPA

Foto: IPJ Bacău