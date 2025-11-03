ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Foto. Autoturism răsturnat în pârâu din cauza vitezei. Trei răniți au fost transportați la spital

de Croitoru Angela

Foto. Autoturism răsturnat în pârâu din cauza vitezei. Trei răniți au fost transportați la spitalDuminică, 2 noiembrie, în jurul orei 15:00, un autoturism care circula cu viteză, în satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, a ieșit de pe șosea, din cauza vitezei și a plonjat în albia unui pârâu. Autoturismul, în care se aflau patru persoane din județul Iași, s-a răsturnat pe o parte, după ce a căzut de la înălțime.

Trei răniți au fost transportați de urgență la spital de către echipajele SMURD și SAJ Neamț ajunse la locul accidentului.

“În urma cercetării efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism pe strada Iustin Pârvu, din Petru Vodă, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă la stânga, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în decorul alăturat carosabilului.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a trei pasageri cu vârste de 33, 49, respectiv 50 de ani.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Neamț.

La accident au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, SAJ și IPJ Neamț.

“La sosirea forțelor de intervenție toate persoanele erau ieșite din autoturism. Doi bărbați (50 și 33 ani) și o femeie (49 ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și ulterior transportate la spital”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Polițiștii nemțeni au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă, urmând ca ancheta să stabilească cu exactitate cauzele și modul de desfășurare a accidentului.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
VIDEO. Percheziții DIICOT: gruparea vizată a contractat credite cu acte false – paguba este estimată la 7,1 milioane euro
Articolul următor
Piatra Neamț: tehnică militară în trafic în zorii zilei de 4 noiembrie

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”: prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”; prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro
INFRACȚIONAL

Video. Operațiunea „JUPITER 4″: 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave

Operațiunea „JUPITER 4": 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave
SOCIAL

Piatra Neamț: tehnică militară în trafic în zorii zilei de 4 noiembrie

Nemțenii aflați în trafic pe 4 noiembrie pot avea...
INFRACȚIONAL

VIDEO. Percheziții DIICOT: gruparea vizată a contractat credite cu acte false – paguba este estimată la 7,1 milioane euro

În zorii zilei de 3 noiembrie, procurorii DIICOT au...
ACTUALITATE

FOTO. Incendiu la Răucești – a ars o bucătărie de vară

O familie din localitatea Răucești a rămas fără o...

Categorii

INFRACȚIONAL

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”: prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro

Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”; prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro
INFRACȚIONAL

Video. Operațiunea „JUPITER 4″: 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave

Operațiunea „JUPITER 4": 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave
SOCIAL

Piatra Neamț: tehnică militară în trafic în zorii zilei de 4 noiembrie

Nemțenii aflați în trafic pe 4 noiembrie pot avea...
INFRACȚIONAL

VIDEO. Percheziții DIICOT: gruparea vizată a contractat credite cu acte false – paguba este estimată la 7,1 milioane euro

În zorii zilei de 3 noiembrie, procurorii DIICOT au...
ACTUALITATE

FOTO. Incendiu la Răucești – a ars o bucătărie de vară

O familie din localitatea Răucești a rămas fără o...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. FOTO. Neamț. Accident la Poiana Largului – un motociclist a fost rănit

Actualizare: Potrivit IPJ Neamț, accidentul a avut loc duminică,...
ACTUALITATE

Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

România a avut un succes deosebit la Campionatul Mondial...
Social Vaslui

Vaslui. Un bebeluș de 1 an și mama lui răniți într-o coliziune. Un pompier ieșean i-a acordat primul ajutor

O coliziune puternică între două autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, 1...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale