Foto. Autoturism răsturnat în pârâu din cauza vitezei. Trei răniți au fost transportați la spital

Duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 15:00, un autoturism care circula cu viteză, în satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, a ieșit de pe șosea, din cauza vitezei și a plonjat în albia unui pârâu. Autoturismul, în care se aflau patru persoane din județul Iași, s-a răsturnat pe o parte, după ce a căzut de la înălțime.

Trei răniți au fost transportați de urgență la spital de către echipajele SMURD și SAJ Neamț ajunse la locul accidentului.

“În urma cercetării efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism pe strada Iustin Pârvu, din Petru Vodă, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă la stânga, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în decorul alăturat carosabilului.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a trei pasageri cu vârste de 33, 49, respectiv 50 de ani.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Neamț.

La accident au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, SAJ și IPJ Neamț.

“La sosirea forțelor de intervenție toate persoanele erau ieșite din autoturism. Doi bărbați (50 și 33 ani) și o femeie (49 ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și ulterior transportate la spital”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Polițiștii nemțeni au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă, urmând ca ancheta să stabilească cu exactitate cauzele și modul de desfășurare a accidentului.