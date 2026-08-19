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FOTO. Autoturism în flăcări la Crăcăoani. Un scurtcircuit pare să fi fost cauza incendiului

editor
de editor

Cadrele ISU Neamț au fost solicitate marți, 18 august, la ora 17:00, prin apel la 112, să intervină pentru stingerea flăcărilor care au cuprins un autoturism parcat pe strada 50 din comuna Crăcăoani.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Crăcăoani și IPJ. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la partea din față a mașinii.

FOTO. Autoturism în flăcări la Crăcăoani. Un scurtcircuit pare să fi fost cauza incendiului

A fost afectat compartimentul motor și habitaclul acestuia. Incendiul a fost stins în scurt timp, dar autovehiculul a fost afectat în proporție de 60 la sută. Cauza probabilă de producere a flăcărilor a fost scurtcircuitul electric.

Dan Sofronia

Foto: ISU Neamț

Autor:

editor
editor
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