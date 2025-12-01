Foto. Autocarul buclucaș din Autogara Flozampet din Târgu-Neamț

Astăzi, 1 Decembrie, mai mulți ochi vigilenți au observat în parcarea autogării Flozampet din Târgu-Neamț, un autocar inscripționat cu numele unei societăți de transport din Fălticeni, care era parcat de-a curmezișul, blocând practic orice alt microbuz sau autocar Flozampet, să intre sau să iese din autogară.

Un motiv în plus să apară unele speculații, cum că ar fi vorba de niște datorii ale societății de transport public Flozampet față de niște terți, fapt ce ar fi dus la această blocare a activității, ca formă de protest.

Autocarul a stat așa multe ore, chiar și după sosirea unor autoturisme cu numere de Suceava, din care au coborât mai mulți bărbați și au stat de vorbă cu Alin Zamfir, fiul lui Petrică Zamfir, patronul autogării Flozampet.

Contactat telefonic, Petrică Zamfir a oferit și o explicație: „Autocarul respectiv a avut o defecțiune la un senzor și de aceea a stat așa blocat în curtea autogării. Dar au venit proprietarii autocarului și au rezolvat problema tehnică. Acum autocarul nu mai este în curtea noastră. A plecat. Gura lumii poate spune multe, dar nu e adevărat nimic. Nu sunt niciun fel de probleme”.

