FOTO. AUR a mobilizat peste 200 de persoane la un protest în Bacău

În jur de 200 de persoane au participat joi, 12 februarie, la o manifestație organizată de AUR în municipiul Bacău, exprimându-și dezacordul față de majorarea taxelor și măsurile de austeritate adoptate la nivel guvernamental.

Acțiunea a debutat în zona centrală a orașului, unde participanții au afișat mesaje critice la adresa politicilor fiscale recente. Ulterior, protestatarii s-au deplasat în marș către sediul Primăriei Bacău, unde au fost formulate nemulțumiri atât cu privire la deciziile Executivului, cât și la impactul acestora asupra mediului economic local.

În contextul manifestației, senatoarea Daniela Ștefănescu a declarat că protestul reprezintă un semnal civic față de măsurile adoptate în ultima perioadă și o reacție a cetățenilor la reducerea unor fonduri și facilități destinate populației.

Potrivit unui comunicat al AUR, astăzi au avut loc proteste în peste 500 locaţii din ţară faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale, dar şi faţă de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.

Gabriel Pop